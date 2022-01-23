موقع (وال) الرسمي وصفحاتها على موقعي فيسبوك وتويتر تتعرض لقرصنة من قبل هاكرز دوليين

طرابلس 23 يناير 2022 (وال)- تعرض موقع وكالة الأنباء الليبية الرسمي وصفحاتها على موقعي فيسبوك وتويتر خلال الأسبوع الماضي، لمحاولتي قرصنة من قبل قراصنة دوليين.

وأفاد مدير إدارة الشؤون الفنية والهندسية بـ ( وال ) المهندس ” عبد الكريم منصور”، إنه من خلال التتبع تم رصد اختراق لموقع وكالة الأنباء الليبية الإلكتروني وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي من خارج ليبيا، وتم رصد مكان وموقع عملية الاختراق من قبل من قبل قراصنة في دولتي البرازيل وكوريا الجنوبية.

وأوضح ” منصور ” أنه بالتعاون بين مهندسي الإدارة الفنية والشركات المستضيفة للموقع والصفحات تم معالجة عملية الاختراق بسرعة، واستعادة الموقع والصفحات وعودتها إلى سابق عملها الفني.

ونبه مجلس الإدارة بوكالة الأنباء الليبية؛ متابعي الموقع والصفحات الإلكترونية إلى احتمال حدوث اختراقات أخرى مستقبلا، وإن الوكالة ستقوم بالإبلاغ عنها حال تكرار حدوثها خاصة في المحتوى الإخباري. (وال)

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