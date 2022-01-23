ليبيا نيوز

سحب آخر حاملة طائرات أميركية تعمل بالوقود التقليدي من الخدمة

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت البحرية الأميركية، سحب حاملة الطائرات يو إس إس كيتي هوك من الخدمة نهائيا، بعد 60 سنة من دخولها الخدمة الفعلية.

وبدأت كيتي هوك، رحلتها الأخيرة من بريميرتون بولاية واشنطن إلى منشأة تفكيك السفن في تكساس، بعد أن بقت مركونة لأكثر من عقد من الزمن.

وقد بيعت كيتي هوك رفقة حاملة جون كينيدي، لشركة إنترناشيونال شيب بريكينغ ليمتد، مقابل سنت واحد فقط لكل واحدة منهما في أكتوبر الماضي.

ودخلت الحاملة الخدمة في عام 1961، ونفذت عدة مهام في أنحاء العالم، حيث شاركت في عمليات قتالية في فيتنام وأفغانستان والعراق.

وبخروج كيتي هوك من الخدمة والتي تعمل بالوقود التقليدي، يكون الأسطول الأميركي الحالي مكونا بالكامل من حاملات طائرات تعمل كلها بالطاقة النووية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

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