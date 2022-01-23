فرنسا تُعلن مقتل أحد ضباطها إثر هجوم مسلحين على قاعدتها في مدينة “غاو” شمالي مالي

باريس 23 يناير 2022 م (وال)ــ أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد، أن أحد ضباطها العاملين قواتها المتواجدة في جمهورية مالي بغرب القارة الأفريقية، قتل في الهجوم الذي نفذه مسلحين على القاعدة العسكرية الفرنسية بمدينة “غاو”، أكبر مدن شمالي مالي.

وأكد البيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية مقتل البريغادير “ألكسندر مارتن” من فوج “المدفعية الــ 54 لهيير”، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون تأثر تأثرا بالغا لمقتل الضابط وجدد (تصميم فرنسا على متابعة مكافحة الإرهاب في المنطقة إلى جانب شركائها).

كما أصيب 9 جنود فرنسيين آخرين في الهجوم على معسكر القوات الفرنسية، ولم تحدد هوية المنفذين حتى الآن، كما جرح الثلاثاء الماضي 4 جنود فرنسيين في بوركينافاسو في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم.

وشهدت القوات العسكرية الفرنسية المنتشرة بمنطقة الساحل منذ العام 2021 مقتل 3 جنود فرنسيين بمعارك، ومقتل جندي فرنسي في حادث. (وال)

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