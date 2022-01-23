“الصحة العالمية” تتوقع أن يُقرب أوميكرون من نهاية وباء كورونا

أعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، اليوم الأحد، أن المتحوّر “أوميكرون”، الذي قد يصيب نحو 60 % من الأوروبيين بحلول شهر مارس المقبل، أطلق مرحلة جديدة من وباء كورونا في المنطقة- وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس.

وأفاد “كلوغه” أن هذه المرحلة الجديدة من الوباء “قد تقرّب الأزمة الصحية من النهاية”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف كلوغه للوكالة أنه “من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء”، غير أنه في ذات الوقت حض على الحذر من واقع تغير الفيروس.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السويسرية اعتبرت في 13 يناير أن المتحور أوميكرون قد يكون “بداية النهاية” بالنسبة لوباء كورونا معربة في الوقت نفسه عن رغبتها في تمديد الإجراءات السارية لوقف انتشار الفيروس حتى نهاية مارس، حيث قال وزير الصحة السويسري “آلان بيرسيه” في مؤتمر صحافي: “ربما نحن عشية منعطف قد يكون حاسما مع الانتقال من مرحلة الجائحة إلى مرحلة مرض متوطن مع وصول المناعة لدى السكان إلى مستويات عالية الآن”.

كما توقعت وكالة الأدوية الأوروبية أن يحول انتشار المتحور أوميكرون، وباء كورونا إلى مرض متوطن يمكن للبشرية أن تتعلم التعايش معه، كما أعربت الوكالة عن شكوكها بشأن إعطاء جرعة لقاح معززة رابعة، مؤكدة أن تكرار منح الجرعات ليس استراتيجية “مستدامة”.

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