قائد الجيش في بوركينا يؤكد أن رئيس البلاد لم يتم اعتقاله وأن الأوضاع تحت السيطرة

وغادوغو 23 يناير 2022 ( وال )- أكد قائد الجيش في بوركينا فاسو الجنرال ” باثيليمي سيمبور ” أن رئيس البلاد لم يتم اعتقاله وأن الأوضاع تحت السيطرة، وذلك عقب إطلاق نار داخل قواعد عسكرية بالبلاد.

وفي وقت سابق ، نفت حكومة بوركينا فاسو أيضا أن يكون الجيش قد استولى على السلطة بالبلاد، وذلك عقب سماع دوي إطلاق نار كثيف فجر اليوم في عدد من الثكنات العسكرية في بوركينا فاسو. ونقلت وكالة “رويترز”، عن قائد الجيش قوله إن الدافع وراء إطلاق النار من قِبل الجنود لم يتضح بعد.

ونقلت مصادر اعلامية عن متحدث باسم الحكومة في بيان ( ترددت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي حول استيلاء الجيش على السلطة في البلاد بعد حدوث إطلاق نار في بعض الثكنات العسكرية، لكننا نؤكد أن هذه الأنباء غير صحيحة ) ، داعيا الموطنين إلى التزام الهدوء.

وتعاني بوركينا فاسو من تزايد للعنف بسبب هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” قتلت ما يزيد على ألفي شخص العام الماضي مما أدى لخروج احتجاجات عنيفة في الشوارع في نوفمبر للمطالبة بتنحي الرئيس روك كابوري. (وال)

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