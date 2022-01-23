مجلس السيادة السوداني: تعديل الدستور أمر يفرضه الواقع السياسي

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، العميد الطاهر أبو هاجة، إن تعديل دستور البلاد أمر يمليه الواقع السياسي في السودان.

أبو هاجة أضاف في تصريح صحفي أن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا من قبل المجلس ستسهم في ملء الفراغ الدستوري، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يتم التركيز في الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد على طريقة الحكم وليس على من يحكم فيها، إلى ذلك، توقع العميد السوداني من كل الوساطات الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني والاستعداد الجاد لانتخابات نزيهة.

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