روسيا تدعو بريطانيا للكف عن نشر شائعات حول أزمتها مع أوكرانيا

نفت وزارة الخارجية الروسية اليوم صحة اتهامات بريطانية حول سعي موسكو لاستبدال الحكومة الأوكرانية الحالية بإدارة موالية لها.

وقالت الوزارة الروسية في بيان صحفي إن التضليل الإعلامي الذي يتم نشره يمثل دليلا جديدا على أن دول الناتو هي من تصعد التوتر حول أوكرانيا، داعية الخارجية البريطانية إلى وقف الأنشطة الاستفزازية والتخلي عن نشر الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.

إلى ذلك، كانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت أسماء عدد من السياسيين الأوكرانيين قالت إن لهم صلات بروسيا التي تسعى إلى وصولهم للسلطة في كييف.

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