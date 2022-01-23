بريطانيا تحذر روسيا من تنصيب نظام تابع في أوكرانيا

لوح نائب رئيس الوزراء البريطاني اليوم الأحد بعقوبات اقتصادية وصفها بــ”الصارمة” ستتعرض لها روسيا إذا أقدمت على تنصيب نظام تابع لها في أوكرانيا.

جاء هذا التحذير والتهديد بعد أن اتهمت لندن الكرملين بالسعي لتنصيب زعيم موال لروسيا هناك، فيما قالت بريطانيا أيضا في وقت سابق إن بعض الضباط في المخابرات الروسية على اتصال بعدد من الساسة الأوكرانيين السابقين في إطار خطط للقيام بغزو.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية رفضت هذه التصريحات ووصفتها بأنها “معلومات مضللة” واتهمت بريطانيا وحلف شمال الأطلسي بأنهما “يصعدان التوتر” بشأن أوكرانيا ونشرت الوزارة على حسابها بفيسبوك أن روسيا تحث وزارة الخارجية”البريطانية” على وقف هذه الأنشطة الاستفزازية والكف عن نشر مثل هذا “الهراء”-حسب منشور الوزارة الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتهامات البريطانية تأتي بعد يوم واحد من إخفاق كبار الدبلوماسيين الأمريكيين والروس في تحقيق تقدم كبير في محادثات استهدفت حل الأزمة بشأن أوكرانيا على الرغم من اتفاقهم على مواصلة المحادثات، فيما قدمت روسيا مطالب أمنية إلى الولايات المتحدة تشمل وقف توسع حلف شمال الأطلسي شرقا وتعهدا بعدم السماح لأوكرانيا أبدا بالانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

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