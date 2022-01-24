وزيرة الخارجية تبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين هولندا وليبيا

طرابلس 24 يناير 2022 (وال) _ بحثت وزيرة الخارجية الليبية. السيدة (نجلاء المنقوش)، مع سفير مملكة هولندا المعتمد لدى ليبيا السيد (دولف هوخيوونيخ)، سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين هولندا وليبيا، وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية التي تهم البلدين الصديقين .

هذا وقد استقبلت وزيرة الخارجية سفير مملكة هولندا، مساء أمس الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وقدمت الوزيرة في بداية اللقاء لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا ، والتحديات التي تواجه العملية السياسية ، وجهود وزارة الخارجية والحكومة الليبية من أجل تحقيق الإستقرار في البلاد، وإنجاح مسارات التحول الديموقراطي .

من جانبه، عبر السفير الهولندي عن إعجابه وتقديره لجهود السيدة الوزيرة دوليا ومحليا ، مؤكداً على دعم بلاده ووقوفها إلى جانب الحكومة من أجل تحقيق الإستقرار في ليبيا. (وال _ طرابلس) ع م / ه ع

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