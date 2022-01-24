سوريا.. “قسد” تعلن سيطرتها على سجن الصناعة وقتل العشرات من “داعش”

أصدرت قوات سوريا الديمقراطية، “قسد”، بيانًا أشارت فيه إلى سيطرتها على سجن الصناعة بالكامل، بعد ثلاثة أيام من اقتحامه من قبل عناصر من تنظيم داعش للسيطرة عليه، وإطلاق سراح معتقلي التنظيم داخله.

ونوهت “قسد”، في البيان، بأنها قضت على مئة وخمسة وسبعين عنصرا من داعش، فيما قُتل سبعة وعشرون من عناصرها. مشيرة إلى أن الآلاف من مقاتليها يشاركون الآن في حملة تمشيط لخلايا داعش النائمة في الحسكة والرقة ودير الزور.

وكشف البيان عن تفاصيل تتعلق بالهجوم، منها مشاركة مئتي انتحاري ومهاجم من التنظيم فيه، وأنه تم التخطيط له منذ نحو ستة أشهر.

من جانبها، لفتت وزارة الدفاع الأميركية إلى أن التحالف الدولي شن هجمات جوية دعمًا لـ”قسد” في سعيها لإنهاء التمرد داخل السجن.

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