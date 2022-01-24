واشنطن تستبعد اتفاقًا نوويًا مع إيران دون الإفراج عن سجناء أمريكيين

صرّح كبير المفاوضين النووين الأميركيين، روبرت مالي، بأنه لا يرجح أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في حالة لم يتم الإفراج عن أربعة مواطنين أميركيين تحتجزهم إيران.

وأكد “مالي”، في تصريحه، الموقف الأميركي الثابت منذ فترة طويلة بأن قضية المحتجزين الأربعة في إيران منفصلة عن المفاوضات النووية، ولكنه ألمح إلى إن إطلاق سراحهم شرطٌ مسبقٌ للتوصل لاتفاق نووي.

وأضاف في مقابلة له مع وكالة رويترز للأنباء، في فيينا”، أن الإدارة الأميركية تتابع القضيتين رغم أنهما منفصلتان، وأنه من الصعب للغاية العودة إلى الاتفاق النووي بينما تحتجز إيران أربعة أميركيين أبرياء”.

تجدر الإشارة إلى أن “الحرس الثوري الإيراني” قد احتجز في السنوات الأخيرة العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب ومعظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن، كما اتهمت “جماعات حقوقية”، إيران باحتجاز سجناء لاكتساب نفوذ دبلوماسي بينما تطالب القوى الغربية طهران منذ فترة طويلة بالإفراج عن مواطنيها الذين تقول إنهم “سجناء سياسيون”، فيما تنفي طهران احتجاز أشخاص لأسباب سياسية.

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