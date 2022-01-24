مقترحات خليجية لبناء الثقة مع لبنان.. قدمها وزير الخارجية الكويتي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون الحرص على “أفضل العلاقات” مع الدول العربية، مضيفًا أن المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الكويتي، في زيارته إلى بيروت لإعادة بناء الثقة مع دول الخليج؛ ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها.

طالب وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد، خلال زيارته التي تعد أول زيارة لمسؤول خليجي منذ نشوب الخلاف الدبلوماسي العام الماضي، عقب لقائه الرئيس عون؛ بألا يكون لبنان منصة لتصرفات أو أقوال عدائية، ضد دول الخليج.

وأوضح أنه سلّم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مقترحات لبناء الثقة، وأن زيارته جاءت بالتنسيق مع دول خليجية عربية أخرى.

وشدد الوزير الكويتي على أنه لا نية لدول الخليج بالتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وأن ما تم طرحه مقترحات وأفكار؛ إجراءات لبناء الثقة.

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