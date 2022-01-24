بوركينا فاسو.. أنباء عن احتجاز الرئيس في معسكر للجيش

بعد يوم صاخب عاشته بوركينا فاسو، عقب إعلان جنود تمردهم، وخروج تظاهرات مؤيدة لهم؛ أعلن مصدران أمنيان ودبلوماسي من غرب أفريقيا، اليوم، أن الجنود المتمردين احتجزوا الرئيس روك كابوري في معسكر للجيش عقب إطلاق نار كثيف على منزله مساء الأحد في العاصمة واجادوجو.

وأظهرت صور عربات مدرعة تابعة للرئاسة وقد اخترقتها عدة رصاصات قرب مقر إقامة الرئيس، وكانت إحداها ملطخة بالدماء.

وكانت الحكومة نفت أمس الأحد الشائعات عن حدوث انقلاب في الوقت الذي سمع فيه دوي إطلاق النار لساعات من معسكرات عدة، فيما فرضت السلطات حظرا للتجوال حتى إشعار آخر، وأصدرت بيانا بتعليق العمل بالمدارس اليوم وغدًا، لأسباب أمنية.

وأشار متحدث باسم الحكومة إلى أن مفاوضات ما زالت مستمرة مع الجنود المتمردين. الذين أعلن المتحدث باسمهم أنهم يطالبون بموارد “ملائمة” وتدريب للجيش في معركته مع المتشددين المرتبطين بتنظيميْ القاعدة وداعش، إضافة لاستقالة قائديْ الجيش والمخابرات.

وشهدت شوارع العاصمة واجادوجو أمس احتجاجات طالبت الجنود بالمضي قدما، مرددين هتافات تطالب بـ”تحرير البلاد”.

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