الحريري يعلن تعليق مشاركته في الحياة السياسية وعدم خوض الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري اليوم الاثنين، أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأنه قرر تعليق مشاركته في الحياة السياسية.

ودعا “الحريري” حزبه السياسي لفعل الشيء نفسه، وقال في كلمة بثها التلفزيون: “نحن باقون بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة”.

كما طلب الحريري- الذي سبق وأن تولى رئاسة الوزراء اللبنانية ثلاث مرات- من حزبه تيار المستقبل عدم الدفع بأي مرشحين في الانتخابات.

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