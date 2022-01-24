طرابلس | وزيرة الخارجية تستقبل سفير المملكة العربية السعودية

طرابلس 24 يناير 2022 (وال)- استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش ظهر الإثنين؛ سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبدالعزيز بن علي الصقر، لتتسلم رسالة من نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان تقتضي بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وناقشت الوزيرة خلال لقائها السفير السعودي بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، طرق تنمية وتطوير العلاقات الثنائية المستقبلية بين المملكة العربية السعودية وليبيا، وتعزيز التعاون المشترك في العديد المجالات الحيوية التي تهم البلدين الشقيقين .

وطرحت السيدة الوزيرة نبذة عن آخر مستجدات الوضع السياسي بليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، وجهود الوزارة والحكومة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، وإنجاح مسارات التحول الديمقراطي.

من جهته، أبدى سعادة السفير عبدالعزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس؛ إعجابه وتقديره لجهود السيدة الوزيرة دوليًا ومحليًا، مؤكدًا على دعم بلاده ووقوفها إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا. (وال) إ م

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