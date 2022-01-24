نادي الأسير تافلسطيني يعلن عن إصابة المعتقلين في سجون الاحتلال بفيروس كورونا

رام الله 24 يناير 2022 (وال) -أعلن “نادي الأسير الفلسطيني” عن إصابة أكثر من (10) أسير بفيروس كورونا في قسم (22)، داخل سجن عوفر التابع للاحتلال الصهيوني.

وقال النادي في بيان نشره على صفحته عبر “فيس بوك”: “أكثر من (100) إصابة بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا في سجن (عوفر) في قسم (22) والذي يقبع فيه (160) أسيرا، وذلك بعد صدور نتائج العينات للقسم المذكور”.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، ناشدت في نوفمبر الماضي المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والقانونية، بضرورة التحرك الفوري والعاجل لـ”إنقاذ حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال، وقالت إن “الاحتلال لا يأبه لصحة الأسرى ويتعمد الإهمال الطبي بحقهم”.(وال رام الله) س خ.

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