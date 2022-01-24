الرئيس المصري يستقبل الرئيس الجزائري في زيارة أولى للأراضي المصرية

القاهرة 24 يناير 2022 (وال) -استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمطار القاهرة الدولي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الذي وصل للعاصمة المصرية في زيارة عمل لمدة يومين، وهي الأولى للأراضي المصرية.

وتهدف الزيارة لمناقشة عدد من الملفات الهامة، ومنها التشاور حول الملف الليبي وضرورة التنسيق المشترك بين دول الجوار.وكذلك، وبحسب المصادر، تتناول المباحثات وضع خطة عمل مشتركة للعمل على استقرار ليبيا خلال الفترة المقبلة وإقامة الانتخابات الليبية وخروج المرتزقة.

كما أن ملف سد النهضة هو أحد الملفات المدرجة ضمن المناقشات بين الزعيمين المصري والجزائري، وكذلك القضية الفلسطينية تأتي ضمن الملفات التي ستناقش خلال القمة الرئاسية بين البلدين.(وال القاهرة) س خ.

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