مقتل مسلح وإصابة عدد من الأشخاص بإطلاق نار في جامعة ألمانية

برلين 24 يناير 2022 (وال) -أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، إصابة عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار وقع داخل قاعة محاضرات بجامعة هايدلبرغ، جنوب غربي ألمانيا، ومقتل منفذ الهجوم. وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإقليمية في هايدلبرغ، نوربرت شاتزل، في بيان اليوم الاثنين أن شخصا أطلق النار وأصاب العديد من الأشخاص في قاعة محاضرات بجامعة هايدلبرغ، […]

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