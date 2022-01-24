وزير النفط والغاز المكلف يستقبل السفير السعودي لدى تونس

طرابلس 24 يناير 2022 م (وال)- أكد وزير النفط والغاز المكلف علي العابد الرضا، على عمق العلاقات الليبية – السعودية التي تشهد تعاونًا كبيرًا بين البلدين.

وشدد الوزير – خلال استقباله اليوم بالعاصمة بطرابلس لسفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز بن علي الصقر، على استمرار التنسيق مع الجانب السعودي في مجال الطاقة في المحافل الإقليمية والدولية وأيضا الاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في مجال الطاقة والاستثمارات.

بدوره، أكّد السفير السعودي خلال المقابلة التي حضرها عدد من المستشارين والإدارات المختصة بالوزارة بأنّ ليبيا لديها فرص استثمارية واعدة، لما تتمتع به من ثروات عديدة ومصادر للطاقة، مجدد رغبة المملكة في دعم جهود الاستقرار في ليبيا وإمكانية نقل تجاربهم في مجالات الطاقة والنفط والمعادن، مشددًا على أهمية عمق وأصالة العلاقات ما بين البلدين الشقيقين. (وال)

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