انطلاق مناورات بحرية مشتركة بين السعودية ومصر لمواجهة التهديدات بالمنطقة

القاهرة 24 يناير 2022 (وال) -أعلن المتحدث باسم الجيش المصري بدء فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي “مرجان-17” بالمملكة، حيث يستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريبات المشتركة لقوات البلدين.

وأوضح المتحدث أن “التدريب يتضمن عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة، منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذا تنفيذ رماية مدفعية سطح سطح على هدف سطحي، وتنفيذ رماية سطح جو على هدف جوي، وتنفيذ تشكيلات إبحار”.

وأضاف أن التدريب “يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين القوات البحرية لكلا البلدين وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية ضد التهديدات المختلفة، وتدريب أطقم الوحدات البحرية على مهام الحروب البحرية المختلفة، ومهام القوات الخاصة، ما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين”.(وال القاهرة) س خ.

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