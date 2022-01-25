صدمة في لبنان بعد قرار “الحريري”.. وتحذيرات من “زلزال سياسي”

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن حزنه العميق لقرار رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري عدم الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعليق دوره في الحياة السياسية، معتبرًا أن القرار صفحة حزينة للوطن، وله شخصيا.

كان زعيم تيار المستقبل قد أعلن قراره في خطاب متلفز، وهو قرار حمل في طياته الكثير، وشكّل صدمة لقاعدته الشعبية وخصومه وحلفائه على حدِ سواء، ووصفه البعض بأنه “زلزال سياسي” في لبنان، محذرين من تبعات الموقف.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة سياسية واقتصادية ومالية حادة ضربت البلد منذ عام 2019، ودفعته إلى إعلان استقالته في ذات العام استجابة لمطالب الثوار.

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