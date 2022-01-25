ليبيا نيوز

صدمة في لبنان بعد قرار “الحريري”.. وتحذيرات من “زلزال سياسي”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن حزنه العميق لقرار رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري عدم الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعليق دوره في الحياة السياسية، معتبرًا أن القرار صفحة حزينة للوطن، وله شخصيا.

كان زعيم تيار المستقبل قد أعلن قراره في خطاب متلفز، وهو قرار حمل في طياته الكثير، وشكّل صدمة لقاعدته الشعبية وخصومه وحلفائه على حدِ سواء، ووصفه البعض بأنه “زلزال سياسي” في لبنان، محذرين من تبعات الموقف.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة سياسية واقتصادية ومالية حادة ضربت البلد منذ عام 2019، ودفعته إلى إعلان استقالته في ذات العام استجابة لمطالب الثوار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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