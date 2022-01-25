سوريا.. استسلام 300 من “داعش” بعد فرارهم من سجن الصناعة

اقتحمت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المتحالفة مع الولايات المتحدة، جزءًا من سجن الصناعة في مدينة الحسكة، والذي سيطر عليه مقاتلو تنظيم داعش قبل خمسة أيام.

وأضافت “قسد”، في بيان لها، أنها أجبرت 300 على الأقل من المتشددين على الاستسلام، ونقلتهم إلى سجن آخر.

ذكرت “قسد” أن قسمًا من المتشددين يتحصنون في مبان أخرى، والتخطيط جار لتطهير ما تبقى من مجمع الاعتقال، فيما قال مصدر منها إن أعضاء في التحالف الدولي يشاركون في “العمليات الجارية” دون ذكر تفاصيل.

وأفاد مسؤولون أن ما لا يقل عن 180 سجينًا ومتشددًا و 27 من قوات الأمن لقوا مصرعهم منذ بداية الهجوم. فيما فرّ الآلاف من المدنيين، تزامنًا مع حملات مداهمة تشنها قوات “قسد” في حي غويران المحاذي للسجن، بحثًا عن سجناء فارين.

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