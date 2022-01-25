طائرة أمريكية تنقل عتاداً عسكرياً وذخائر إلى أوكرانيا

حطت طائرة شحن أميركية محملة بالذخائر والعتاد العسكري في العاصمة الأوكرانية “كييف” -اليوم الثلاثاء”، وهي الشحنة الأميركية الثالثة التي ترسلها الولايات المتحدة ضمن مساعدات أمنية تبلغ قيمتها 200 مليون دولار في إطار دعم أوكرانيا تحسباً لأي هجوم عسكري من طرف روسيا، التي تنفي التخطيط لشن هجوم..

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية قد خصصت أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا العام الماضي 2021 وأكثر من 2.7 مليار دولار إجمالاً منذ سنة 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، فيما عبرت أوكرانيا عن امتنانها لتلقي المساعدة، منتقدةً في الوقت ذاته الانسحاب الجزئي لموظفي السفارة الأميركية وغيرهم من العاملين بالسفارة، واصفةً ذلك بالخطوة السابقة لآوانها.

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