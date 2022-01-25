“حكومات العالم” تطالب تويتر بحذف المحتوى

تطالب الحكومات في “جميع أنحاء العالم” شركة تويتر للتواصل الاجتماعي بحذف المحتوى، من عدد قياسي من حسابات المستخدمين في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الماضي 2021 – وفقاً لما ورد في بيانات نشرتها الشركة اليوم الثلاثاء-ونقلتها وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت الشركة أن الحكومات قدمت 43887 طلباً قانونيا لحذف المحتوى من 196878 حساباً خلال 6 أشهر وجاءت 95 % من هذه المطالب من 5 دول في مقدمتها اليابان ثم روسيا فتركيا والهند وكوريا الجنوبية، فيما تحظر عدة دول استخدام موقع تويتر، في مقدمتها الصين وكوريا الشمالية.

وأوضحت شركة تويتر أنها إما حجبت الوصول إلى محتويات في دول معينة أو ألزمت أصحاب حسابات بحذف بعض أو كل المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه استجابة لــ54% من المطالب القانونية العالمية في هذه الفترة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى تواجه تدقيقاً مستمراً من قبل الحكومات والهيئات التنظيمية العالمية بشأن المحتوي الذي تسمح بعرضه على منصاتها، ففي العام الماضي، واجه موقع تويتر مواجهات كبيرة مع حكومات من الهند و نيجيريا بشأن تعديل المحتوى وتنظيمه، كما واجه موقع تويتر وشركات أخرى مثل فيسبوك وغوغل انتقادات من قبل الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى بشأن كيفية التصدي لقضايا مثل نشر معلومات خاطئة والعنف في الخطاب على أنظمتهم.

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