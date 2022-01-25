خلال لقائها بالسفير المالطي .. ستيفاني: أشرت إلى الحاجة إلى احترام الجدول الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي

طرابلس 25 يناير 2022 م (وال) – اتفقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ” ستيفاني وليامز ” مع سفير مالطا لدى ليبيا ” شارل صليبا” على ضرورة أن يقوم مجلس النواب بإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح وبشكلٍ حازم، من خلال مسار شامل وجداول زمنية واضحة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعها بمقر السفارة المالطية بطرابلس صباح مع السفير المالطي لمناقشة الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقالت ” ستيفاني ” في تغريدة نشرت على صفحة البعثة الأممية في ليبيا بتويتر خلال اللقاء، أشرت إلى الحاجة إلى احترام الجدول الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى يونيو من هذا العام. (وال)

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