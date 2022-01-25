مقتل نحو 12 شخصاً في “الكونغو الديمقراطية” على أيدي مسلحين

قتل مسلحون يُشتبه في أنهم “متطرفون إسلاميون” ما لا يقل عن 12 مدنياً خلال هجمات على قريتين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية/”زائير سابقاً- وفقاً لما ذكرته -اليوم الثلاثاء- مجموعتان محليتان لحقوق الإنسان في العاصمة الكونغولية”كينشاسا”.

ورجح نشطاء المجموعتين أن مقاتلين يُعتقد بأنهم من عناصر “القوات الديمقراطية المتحالفة الأوغندية” التي تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينيات، هاجموا قريتي “موتوهيي” و”مابيندو” في مقاطعة إيتوري ليل الأحد.

وأفاد رئيس جماعة حقوقية بأن 12 شخصاً قتلوا، مضيفاً أن الضحايا قتلوا بالرصاص أو ذبحوا بأسلحة بيضاء، كما حذر السلطات من وجود القوات الديمقراطية المتحالفة في المنطقة قبل الهجوم لكنه لم يتلق ردا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الكونغولي غولز نجونجو تشيكودي وقوع هجوم في القريتين لكنه لم يذكر عدد القتلى أو يحدد المسؤول عن الهجوم، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن القتل.

وتجدر الإشارة إلى أن “القوات الديمقراطية المتحالفة” قد بايعت جماعة داعش الإرهابية في منتصف عام 2019 وأعلن التنظيم بدوره مسؤوليته عن أعمال عنف نفذتها القوى الديمقراطية المتحالفة، ومنها تفجيرات في أوغندا والكونغو أواخر العام الماضي 2021 م.

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