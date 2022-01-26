وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات يلتقي السفير الإيطالي

طرابلس 26 يناير 2022 (وال) _ استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات ، السيد عمر كتي، بمقر الوزارة بطرابلس ، سفير جمهورية إيطاليا المعتمد لدى ليبيا ، السيد جوزيبي بوتشينو .

وتم خلال هذا اللقاء استعراض آخر التحضيرات لانعقاد الاجتماع الثاني للجنة الليبية الإيطالية المشتركة الشهر القادم، والتي سيتم خلالها تفعيل العديد من مذكرات التفاهم في عدة قطاعات من أهمها الكهرباء والمواصلات .

وأكد الوكيل خلال هذا اللقاء على ضرورة عودة الشركات الإيطالية لاستكمال تنفيذ مشروع الطريق الساحلي وخاصة القاطع إمساعد – المرج ، بالإضافة إلى استكمال أعمال إعادة بناء مطار طرابلس الدولي مما سيسهم في عودة طيران الشركات العالمية إلى ليبيا.

كما شدد على أهمية أن تقوم إيطاليا بدورها في مساعدة الدولة الليبية ، في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخاصة بعد توقعات بزيادة أعداد المهاجرين نتيجة لعدم استقرار الأوضاع في بعض دول المصدر .

هذا و يرأس كل من وكيلا التعاون الدولي في كلا البلدين اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال الاجتماع الثاني للجنة. (وال _ طرابلس) ع م / ه ع

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