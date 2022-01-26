بايدن يهدد بفرض عقوبات مباشرة على بوتين.. لو غزا أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيدرس اتخاذ خطوة نادرة بفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين مباشرة، إذا فكر في غزو أوكرانيا.

وذكر أنه قد يحرك على المدى القريب بعضًا من ثمانية آلاف وخمسمئة جندي أمريكي وضعوا في حالة تأهب.

ومن النادر أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على قادة الدول الأجنبية.

ولم يقتصر الهجوم على الرئيس الروسي بوتين على بايدن، فقد سبق واتهمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه يضع عينه على دول الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى، لإعادة بناء ما وصفه بمجال النفوذ القديم للبلاد، مضيفًا، في خطاب أمام البرلمان، أن أطماع بوتين لا تقف عند حدود أوكرانيا.

وشدد على أنه يجب على بريطانيا وأعضاء حلف شمال الأطلسي الآخرين أن يحرصوا على عدم إعطاء روسيا مبررا لغزو أوكرانيا، خاصةً أنه لا أحد من الأعضاء يرغب بإرسال أعداد كبيرة من القوات للقتال في أوكرانيا.

من جانبه، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موسكو، أمس، من دفع “ثمن باهظ جدا” إذا شنت هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا.

وأكد في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين، على وحدة الموقفين الفرنسي والألماني بهذا الصدد، تزامنًا مع تكهنات حول أن ألمانيا أقل حدة في موقفها تجاه روسيا، نظرًا لما يربطهما من علاقات تجارية.

وشدد شولتز على أن أي عدوان روسي ستكون له عواقب وخيمة، منوهًا بأن الجميع متفق على ضرورة اللجوء إلى السبل الدبلوماسية لحل الأزمة، متوقعًا من موسكو خطوات واضحة تسهم في تهدئة الوضع.

وفي سياق متصل، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، روسيا البيضاء من “رد حاسم” في حال ساعدت حليفتها روسيا وسمحت باستخدام أراضيها في أي هجوم على أوكرانيا، أو وافقت على تمركز دائم للقوات الروسية على أراضيها.

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