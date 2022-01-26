“رئيسي”: رفع العقوبات شرط أساسي للعودة للاتفاق النووي

اشترط الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، رفع الولايات المتحدة العقوبات التي أصابت اقتصاد بلاده بالشلل؛ للتوصل إلى إحياء الاتفاق النووي.

وأكد “رئيسي” ألا محادثات مباشرة جرت مع الأميركيين بهذا الصدد، غير أن رفع العقوبات؛ أمرٌ أساسيٌ وضروريٌ.

من جانبها، أكدت الخارجية الأميركية أنها لا تزال منفتحةٌ على الاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين مباشرة لمناقشة الاتفاق النووي وقضايا أخرى، كردٍ على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني أشار خلالها إلى إمكانية الإفراج عن أربعة أميركيين كبادرة حسن نية في هذا الاتجاه.

وأعرب عدد من الدبلوماسيين الغربيين عن أملهم في تحقيق انفراج خلال الأسابيع القليلة المقبلة، رغم الخلافات الحادة، التي على رأسها رفض طهران أي مهلة تفرضها القوى الغربية.

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