رئيس الحكومة يختتم زيارته لجمهورية تشاد

أنجامينا 26 يناير 2022 (وال)- أختتم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له اليوم الأربعاء، زيارة رسمية للجارة تشاد استغرقت يومين.

وكان رئيس الحكومة قد أجرى خلال هذه الزيارة؛ مباحثات مع رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول محمد إدريس دبي، تركزت على مناقشة عدد من القضايا التي تهم البلدين، في مقدمتها مسألة تأمين وإدارة الحدود المشتركة، وتفعيل الاتفاقية الرباعية، وكذلك تعزير التعاون الأمني بين البلدين الجارين.

كما قام الدبيبة على هامش الزيارة؛ بمتابعة الدراسة وأوضاع فرع جامعة سبها بأنجامينا، وكذلك الوقوف على أوضاع الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة الليبية بجمهورية تشاد والمشاكل والمعوقات التي تواجهها. (وال)

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