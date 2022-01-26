كأس الأمم الأفريقية.. مقتل 8 مشجعين في حادث تدافع والكاف يحقق

ياوندي 26 يناير 2022 (وال) -شهدت بطولة كأس أمم أفريقيا فاجعة كبيرة، تمثلت بمقتل عدد من المشجعين، في حادث تدافع خلال مباراة الكاميرون وجزر القمر، مما عزز صورة سوء التنظيم التي أظهرتها الدولة المنظمة طوال فترة البطولة.

وقالت الحكومة الكاميرونية في بيان، إن ( 8 ) مشجعين على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب ( 38 ) في تدافع بإستاد ياوندي الأولمبي في الكاميرون، قبل مباراة الدولة المضيفة أمام جزر القمر في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية الاثنين.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشجعين يصرخون وهم يسحقون عند بوابة ضيقة للدخول إلى استاد أولمبي الجديد في ياوندي، الذي كان يستضيف المباراة.

وأظهر مقطع فيديو عشرات من الجماهير تندفع فوق سياج الاستاد، بينما يسير ضابط شرطة إلى جوار السياج.

وجاء هذا الحادث كضربة قوية للبطولة، التي زادت إثارة خلال الأيام الأخيرة بفضل بعض المفاجآت، لكنها كانت مهددة بالتأجيل، أو الإلغاء، بسبب عدم الاستعداد الجيد للدولة المضيفة.

وقال الاتحاد الافريقي للعبة (الكاف) في بيان إنه على علم بحادث وقع في الملعب.

وجاء في البيان “الكاف يحقق حاليا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث، ونحن على اتصال مستمر مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية”.

وأعلن باتريس موتسيبي رئيس الكاف أمس الثلاثاء أنه تقرر نقل المباراة المقبلة التي كان من المفترض إقامتها في استاد ياوندي الأولمبي.

وكان من المفترض أن يستضيف هذا الملعب مباراة في دور الثمانية الأحد المقبل، لكن الكاف أعلن نقل هذه المواجهة إلى استاد أحمدو أهيدجو الواقع في ياوندي.(وال ياوندي) س خ.

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