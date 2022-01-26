أسطنبول.. تساقط الثلوج يسبب في نوم المسافرين بالمطار

أسطنبول 26 يناير 2022 (وال) -تسبب تساقط الثلوج بغزارة منذ أيام في تركيا، بشل حركة مطار اسطنبول الدولي، مما دفع المسافرين للنوم في جميع زوايا المطار، بعد إلغاء الرحلات الجوية.

ومن المنتظر أن يعود مطار اسطنبول للعمل اليوم الأربعاء تدريجيا، بعد أن تم وقف جميع الرحلات ليومين نتيجة للأحوال الجوية السيئة، ومن المقرر أن تطير اليوم (131) رحلة نحو مختلف أنحاء العالم.

وتسبب إلغاء جميع الرحلات الجوية بتقطع السبل بالركاب والسياح، ومواجهة آلاف الأشخاص أوقاتا عصيبة، حيث تم إغلاق الطرق من وإلى المطار بسبب الثلوج، وقضي آلاف الركاب الليل نائمين على المقاعد وفي جميع المساحات الفارغة في مبنى المطار.

وتسببت عاصفة ثلجية يوم الاثنين، بإغلاق مطار اسطنبول الدولي للمرة الأولى، منذ أن حل مكان مطار أتاتورك القديم، كمركز جديد للخطوط الجوية التركية في عام 2019.

سيشار أنه مر من مطار اسطنبول الدولي أكثر من (37) مليون مسافر العام الماضي، رغم الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد.(وال أسطنبول) س خ.

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