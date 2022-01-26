أميركا تحث رعاياها في أوكرانيا على المغادرة فوراً

ذكرت السفارة الأميركية في “كييف” على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن الوضع الأمني في أوكرانيا “يمكن أن يتدهور دون سابق إنذار، ولا يمكن التنبؤ به نظراً لتزايد تهديد عمل عسكري روسي”، حاثةً المواطنين الأمريكيين في أوكرانيا على التفكير في مغادرتها فوراً.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية قد طلبت- في وقت سابق من هذا الأسبوع- من مواطنيها عدم السفر إلى أوكرانيا، فيما قال الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الثلاثاء- إنه من الممكن التفكير في فرض عقوبات شخصية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار حملة من جانب واشنطن وحلفائها لحمل موسكو على الاقتناع بأن أي اعتداء جديد على أوكرانيا ستكون تكلفته باهظة وفورية.

كما حذّرت روسيا -اليوم الأربعاء- من أن فرض عقوبات شخصية على بوتين لن يُلحق به أي ضرر، بل سيترتب عليه تبعات “مدمرة سياسياً”.

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