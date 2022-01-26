“غوتيريش”: الوضع في أفغانستان على حافة الانهيار

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من انهيار كامل قد تشهده أفغانستان، وقال أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إن أفغانستان باتت مُعلّقة بخيط رفيع مع معاناة الملايين هناك من الجوع واقتراب التعليم والخدمات الاجتماعية من حافة الانهيار، ونقص السيولة الذي يحد من قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المحتاجين.

وأشار غوتيريش أمام المجلس المؤلف من 15 عضواً إلى الحاجة المُلحة لوقف العمل بالقواعد والشروط التي لا تُقيد فقط الاقتصاد الأفغاني، وإنما أيضاً العمليات الهادفة لإنقاذ الأرواح في مثل هذه الأوقات التي تشتد فيها الحاجة، ويجب معها مراجعة هذه القواعد بجدية- حسب قوله.

كما حث غوتيريش مرة أخرى الدول على إصدار تصاريح عامة تسمح بإجراء المعاملات المالية الضرورية لكافة الأنشطة الإنسانية، مضيفاً أن الحاجة الآن إلى منح المؤسسات المالية والشركاء التجاريين تطمينات قانونية، بأنهم يستطيعون العمل مع العاملين في المجال الإنساني دون خوف من انتهاك العقوبات.

ونوه غوتيريش إلى الحاجة أيضاً لتقديم دفعة سريعة للاقتصاد الأفغاني من خلال زيادة السيولة وإبعاد الاقتصاد عن حافة الهاوية، عبر إيجاد طرق للإفراج عن احتياطيات العملة الصعبة المجمدة، وعودة التواصل مع البنك المركزي الأفغاني.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال ما يقرب من 9.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني مُجمّدة خارج البلاد، كما توقف الدعم الدولي الذي كانت تتمتع به الحكومة السابقة، منذ أن أطاحت بها حركة طالبان من السلطة في أغسطس الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا