السفير الأمريكي في موسكو يُسلّم “رد واشنطن” على مطالب روسيا

سلّم السفير الأميركي “جون سوليفان” -اليوم الأربعاء- رداً مكتوباً من واشنطن على مجموعة شاملة من المطالب الأمنية التي قدّمتها موسكو إلى “الغرب”-وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.

ووصل السفير الأمريكي إلى مقر وزارة الخارجية الروسية مساء اليوم الأربعاء، وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الإعلام الروسية سوليفان وهو يغادر المبنى في وقت لاحق من المساء، وذكرت أنه ظل بالداخل لمدة 30 دقيقة – دون أن تضيف الوكالة ما رشح عن هذا اللقاء ولا ماهية الرد الأميركي-الغربي على المطالب الروسية.

يُذكر أن روسيا قد تقدمت بمجموعة من المطالب الأمنية أواخر العام الماضي 2021، من بينها المطالبة بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، على الإطلاق، كما طالبت بوقف توسع “التحالف العسكري الغربي” شرقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن حشد روسيا لقواتها في روسيا البيضاء وقرب الجارة أوكرانيا، قد أثار “مخاوف الغرب” من أن روسيا تخطط لشن هجوم جديد على أوكرانيا، كما سبق لروسيا وإن ضمت منطقة شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، ودعمت انتفاضة موالية لروسيا في شرق أوكرانيا، فيما تنفي موسكو -اليوم- وجود أي خطة من هذا القبيل، لكنها تقول إنها قد تتخذ تدابير وصفتها بالعسكرية التقنية غير المحددة ما لم تتم تلبية مطالبها، بالمقابل سبق أن أوضحت واشنطن بالفعل علناً أن بعض المطالب الروسية غير قابلة للتحقيق.

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