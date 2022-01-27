كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين.. في سادس تجربة هذا الشهر

أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقي في سادس تجربة صاروخية هذا الشهر.

ونوّه مصدر حكومي ياباني بأن الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة ببلاده.

وفيما تثير سلسلة التجارب الصاروخية انتقادات من حكومتي الولايات المتحدة واليابان، وأدت إلى فرض مجلس الأمن عقوبات على كوريا الشمالية، فإن بيونغ يانغ أكدت هذا الشهر أنها ستُعزّز دفاعاتها، وتستأنف “جميع الأنشطة التي أوقفتها مؤقتا”.

من جهتها، أكدت واشنطن، على لسان نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون اليابان وكوريا مارك لامبرت، أنه “ليس لديها تحفظات” بخصوص المحادثات مع كوريا الشمالية، وأنها مستعدة للاجتماع في أي مكان والحديث حول أي موضوع.

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