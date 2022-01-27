الحكومة الانتقالية في مالي تصر ّعلى انسحاب القوات الدنماركية

طلبت فرنسا و14 دولة أخرى، ضمن القوة الأوروبية المنتشرة في مالي، من الحكومة السماح للقوات الخاصة الدنماركية بالبقاء، غير أن الحكومة الانتقالية أصرت على انسحابها على الفور.

قال وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود إن القوات متواجدة هناك “بدعوة واضحة”، بينما ردّت حكومة مالي بأنها فوجئت بالطلب، لأن الطلب الدنمركي الوارد في يونيو الماضي بنشر القوات لا يزال معلقًا ولم يبت به.

وذكرت أنه لا وجود لأي اتفاق يجيز نشر قوات دنمركية خاصة ضمن قوة “تاكوبا” الأوروبية، مجددةً طلبها بانسحاب تلك القوات على الفور.

وتأسست قوة “تاكوبا” لتحلّ جزئيًا محل قوة “بريخان” الفرنسية؛ لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.

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