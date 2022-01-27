“قسد” تستعيد السيطرة على سجن الصناعة.. واستسلام عناصر “داعش”

أكد مسؤول المكتب الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، فرهاد الشامي أمس، استعادة السيطرة بشكل كامل على سجن الصناعة في الحسكة، وانتهاء الهجوم الذي شنه تنظيم “داعش” منذ نحو أسبوع؛ بهدف تحرير آلاف المعتقلين من عناصره.

أشار المتحدث باسم “قسد” إلى استسلام جميع عناصر التنظيم، في حين لفت المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن القوات الكردية لم تنه بعد تمشيط كل أجزاء السجن، وأن عناصر من التنظيم قد يكونون مختبئين فيه.

وأسفر الهجوم بحسب مسؤولين في قسد عن مصرع مئتين على الأقل من نزلاء السجن والمتشددين، وثلاثين من أفراد قوات الأمن، فيما يلف الغموض مصير 850 طفلاً وقاصرًا ممن يطلق عليهم أشبال الخلافة، كانوا معتقلين في السجن، وحوصروا خلال تبادل إطلاق النار.

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