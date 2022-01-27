وزارة الصحة التونسية تفرض قيوداً صحية مشددة للوافدين عبر المنافذ

وضعت وزارة الصحة التونسية شروطاً لقبول الوافدين للبلاد، عبر المنافذ الحدودية تحسباً للتطور الوبائي جائحة كورونا ووجود حقائق علمية حول المتحور “أوميكرون”.

وفصلت وزارة الصحة شروط قبول الوافدين وأن يعمل بها بدءاً من اليوم الخميس، في مقدمتها إبراز شهادة تثبت استكمال التلقيح ضد الفيروس على جميع الوافدين الأجانب غير المقيمين الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة.

وأتاحت الوزارة عدة روابط إلكترونية للمسافرين القادمين إلى البلاد بتعبئة البيانات المطلوبة والموجودة في الموقع الالكتروني وإظهارها لدى الشركات الناقلة عند التسجيل ولدى المصالح الصحية عند الوصول.

وجاء في البلاغ إخضاع الوافدين للحجر الصحي الذاتي لمدة 5 أيام في حالة ثبوت الإصابة بالفيروس وفي حالة تواصل الأعراض يتم تمديد الحجر الى 7 ايام.

كما اشترط البلاغ على الوافدين لتونس لغرض العلاج ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة مع عدم قبول مرضى كورونا.

وخلص بلاغ الوزارة إلى تنبيه جميع الوافدين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الواردة في البلاغ والإجراءات الصحية المعمول بها في البلاد، لافتاً إلى أن أحكام القانون ستطبق على المخالفين.

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