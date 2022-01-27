الدنمارك تبدأ سحب كتيبتها العسكرية من مالي

صرّح وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود اليوم الخميس، أن بلاده ستبدأ بسحب قواتها من مالي بعد أن أصرّت الحكومة الانتقالية هذا الأسبوع على انسحابها فوراً.

وأضاف كوفود أن “الحكومة الانتقالية في مالي، أو جنرالات الانقلاب، نشروا الليلة الماضية بياناً عاماً شددوا فيه مرة أخرى، على أن الدنمارك ليست موضع ترحيب في مالي وعليه كان القرار بسحب الجنود وإعادتهم للدنمارك”.

وكانت فرنسا و14 دولة أخرى قد دعت مالي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، للسماح ببقاء القوة الدنماركية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدنمارك قد أرسلت كتيبةً عسكرية قوامها 105 أفراد إلى مالي، في وقت سابق من شهر يناير الجاري، في أعقاب ما قالت إنها “دعوة صريحة” من مالي، لكن الحكومة في مالي قالت هذا الأسبوع إنها فوجئت بالوجود الدنماركي، لأنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص طلب قدّمته الدنمارك في يونيو لنشر قوات.

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