جماعة معارضة تخترق التلفزيون الإيراني لـ10 ثواني

تعرّضت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية -اليوم الخميس- لاختراق استمر عشر ثواني- وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية- ويأتي هذا الحدث فيما تستعد البلاد للذكرى السنوية لما يُعرف بــ”الثورة الإسلامية”، التي خاضها الخميني في 1979.

وكشفت فيديوهات مُصوّرة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه خلال الاختراق ظهرت صور مريم ومسعود رجوي زعيمي جماعة “مجاهدي خلق”، على شاشة التلفزيون الرسمي، وسُمع صوت رجل يهتف “سلاماً علي رجوي، الموت لخامنئي”.

وأكدت الهيئة أنه خلال مدة استمرت عشر ثواني، ظهرت وجوه وأصوات من وَصفتهم بـــ”المنافقين” على القناة الأولى التابعة لهيئة البث الحكومية، وتستخدم السلطات الإيرانية كلمة “المنافقين” -عادةً- للإشارة إلى جماعة “مجاهدي خلق” المعارضة في خارج البلاد.

يُشار إلى أن جماعة “مجاهدي خلق” تطرح نفسها كبديل للنظام الديني الحاكم في إيران، وهي الفصيل الرئيسي في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المنظمة التي تضم فصائل المعارضة الإيرانية في الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن استهدفت سلسلة من الاختراقات الإلكترونية إيران، منها اختراق في أكتوبر الماضي عرقل مبيعات البنزين التي تدعمها الدولة.

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