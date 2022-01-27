الداخلية : استشهاد 3 من العناصر الأمنية ومقتل 4 من ” داعش ” في هجوم إرهابي غربي مدينة القطرون

طرابلس 27 يناير 2022 ( وال ) – كشفت وزارة الداخلية عن مقتل 4 من التنظيم الإرهابي ” داعش”، وتدمير آليتهم الـتي كانوا يستقلونها خلال اشتباكات مسلحة مع الدوريات الأمنية المكلفة والقوى المساندة بمنطقة جبل عصيدة غربي مدينة القطرون.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك : ” إنه وبتاريخ الأربعاء الـ 26 من الشهر الجاري وتحديدا بالقرب من جبل ” عصيدة ” غربي القطرون بحوالي ( 80 ) كلم وقع اعتداء من قبل مجموعـة مسلحة تابعة للتنظيم الإرهابي ” داعش ” على دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب نتج عنه استشهاد ثلاثة عناصر من أبناء الوطن.

وأوضحت بيان الوزارة أن الشهداء هم: ( م . ض أ – ” رمضان أرحومة ” تابع لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع غات، و” عيسي كوكني ” وقالما دادي هلمي ” التابعان لكتيبة شهداء أم الأرانب.

وطمأنت وزارة الداخلية أبناء الوطن بأن أمنهم واستقرارهم مسؤولية وطنية، ولن نتهاون تحت أي ظرف من الظروف في التعامل بحزم وشدة مع هؤلاء العابثين بأمن واستقرار البلاد وفق نص البيان.

وتقدمت وزارة الداخليـة في بيانها بخالص التعازي والمواساة لأسـر وذوي الشهداء ، مؤكدة بأن جهودها لازالت متواصلة لملاحقة فلول الإرهابيين حتى يتم القضاء عليهم وأحكام السيطرة الأمنية.

وقالت إن ظهور مجموعة تابعة للتنظيم الإرهابي ” داعـش ” بالجنوب الغربي للبلاد، يهدف إلى زعزعة الاستقرار الأمني وترهيب الأمنين، مؤكدة عزمهـا الـدائـم علـى مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله. (وال)

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