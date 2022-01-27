أميركا ترفض المطالب الأمنية لروسيا

أبقت روسيا باب الحوار مفتوحاً مع الغرب، بعد رفض أمريكا مطالبها الأمنية وقالت -اليوم الخميس- إنه بات من الواضح أن الولايات المتحدة الأميركية، لا تعتزم تلبية مطالبها الأمنية الرئيسية في المواجهة حول أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة وحلف الأطلسي قدموا رداً مكتوباً أمس الأربعاء، على مطالب روسيا بخصوص إعادة صياغة الترتيبات الأمنية لحقبة ما بعد الحرب الباردة في أوروبا، منذ أن حشدت قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا وأثارت الخطوة الروسية مخاوف الغرب من وقوع غزو.

وصرّح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن موسكو تحتاج إلى وقت لمراجعة الرد ولن تُسارع بالقفز إلى استنتاجات، وإن كانت تصريحات الولايات المتحدة وحلف الأطلسي التي تصف مطالب موسكو الأساسية بأنها غير مقبولة، لا تترك حيزاً كبيراً للتفاؤل.

وترى وزارة الخارجية الروسية أن أفضل السبل لتخفيف حدة التوتر هي أن يسحب حلف الأطلسي قواته من أوروبا الشرقية، لكنها سعت أيضاً إلى تبديد المخاوف من حدوث غزو، حيث قال أليكسي زايتسيف المتحدث باسم الوزارة: “قلنا بالفعل مراراً إن بلادنا لا تعتزم مهاجمة أحد، نحن نعتبر أنه حتى فكرة الحرب بين شعبينا غير مقبولة تماما”.

وتجدر الإشارة إلى أنه في مؤشر على استمرار القلق الدولي، سجل النفط أعلى مستوياته في 7 سنوات فوق سعر 90 دولاراً للبرميل، وروسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تثير الأزمة الأوكرانية المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

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