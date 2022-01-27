دورة تدريبية في مجال الطب الشرعي لعدد من موظفي هيئة البحث والتعرف على المفقودين بالتعاون مع الداخلية الإيطالية

طرابلس 27 يناير2022م ( وال )- يواصل المستهدفون بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، المشاركة في أعمال الدورة التدريبية في مجال الطب الشرعي حول التعرف على المفقودين عن طريق الحمض النووي.

وقالت الهيئة في منشور لها إن الدورة – التي تقام بالتعاون مع وزارة الداخلية الإيطالية عن طريق تقنية الفيديو تسعى لرفعاً كفاءة المختصين بالهيئة وتنمية قدراتهم العلمية بهذا الخصوص.

وأكدت أن حجم النشاط الذي يواجه الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، واستراتيجيات العمل تقتضي الاستجابة للمتغيرات وما يستجد في مجالات الطب الشرعي وابحاثه. (وال)

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