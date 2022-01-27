ويليامز تناقش مع الفريق محمد الحداد توحيد المؤسسات العسكرية وإنسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

طرابلس 27 يناير 2022م (وال) ـ ناقشت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز اليوم الخميس مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الفريق محمد الحداد، المسار العسكري وجهود توحيد المؤسسات العسكرية، والدفع قدماً بعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم بطرابلس وصفته “وليامز” في تغريده على حسابها بتويتر بالـ “جيد”.

وقالت “وليامز” إنها عبرت عن تقديرها لحس “الحداد” الوطني والتزامه بمبدأ الحوار، مشيرة إلى أنها أطلعته على مشاوراتها الأخيرة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

كما أثنت “ويليامز” على لقاءات “الحداد” الأخيرة مع اللواء عبد الرازق الناظوري وتصميمه على الحفاظ على الاستقرار والسلام في ليبيا، بحسب التغريدة. (وال)

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