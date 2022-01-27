مصلحة الجوازات تسلّم أكثر من 2000 جواز سفر لليبيين مقيمين بالخارج

طرابلس 27 يناير 2022م (وال) ـ أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، تسليم أكثر من 2000 جواز سفر للمواطنين الليبيين المقيمين بالخارج.

وقالت المصلحة عبر صفحتها على “فيسبوك” إنه تم تسليم 942 جواز سفر خاص بالمواطنين الذين تم تصويرهم بمحطة القاهرة.

كما تم تسليم 180 جوازا بمحطة مارسيليا و64 جواز بمحطة ميلانو و374 جواز بمحطة لندن و16 جوازا بمحطة روما و480 جوازا بمحطة إسطنبول و169 جوازا لمحطة أنقره بحسب المصلحة.

ولفتت المصلحة إلى أنه سيتم تسليم باقي الجوازات في القريب العاجل، بعد أن يتم تجهيزها في حقائب من قبل مكتب الإصدار الخارجي بالتنسيق مع إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية. (وال)

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