الاشتباكات الحدودية تتجدد بين قرغيزستان وطاجيكستان

نشب تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود في قرغيزستان وطاجيكستان -اليوم الخميس- في تجدد لأعمال العنف بين الدولتين الجارتين السوفيتيين السابقتين، بعد أن تسبب اشتباك حدودي مماثل في مقتل العشرات العام الماضي 2021.

وذكرت السلطات القرغيزية أن مواطنين من طاجيك أغلقوا طريقاً يصل بين مركز منطقة باتكين وقرية أسفانا القرغيزية، ونجح حرس الحدود على كلا الجانبين في فتح الطريق لكن القتال اندلع لاحقاً.

كما قالت حكومة المنطقة إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى، فيما ذكر مسؤول من الإدارة المحلية لبلدة أسفانا الحدودية الطاجيكية، أن الجانب القرغيزي هو الذي أغلق الطريق.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد ترسيم للحدود بشكل دقيق بين البلدين، وكلاهما يستضيف قواعد عسكرية روسية ومن حلفاء موسكو المقربين، وقد قُتل ما لا يقل عن 49 شخصاً في القتال بين الدولتين اللتين تقطنهما أغلبية مسلمة في أبريل الماضي، والذي تصاعد من اشتباك حدودي مماثل.

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