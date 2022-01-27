المغرب يدشن مصنعاً لإنتاج لقاحات كورونا بــ500 مليون يورو

شهد المغرب اليوم الخميس، افتتاح مصنع لإنتاج اللقاح المضاد لكورونا، باستثمارات تتراوح بين 400 و500 مليون يورو.

وسيساهم هذا المصنع في “تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الأفريقية”-وفقاً لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقالت الوكالة إن المشروع يأتي ضمن رؤية العاهل المغربي -الذي حضر حفل الافتتاح- الرامية إلى “جعل المملكة مركزاً في مجال التكنولوجيا الحيوية على صعيد أفريقيا والعالم، ويكون قادراً على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل”.

وتجدر الإشارة إلى أن المصنع، الواقع في ضاحية بنسليمان قرب الدار البيضاء، يستهدف إنتاج 116 مليون وحدة بحلول 2024 عبر “3 خطوط صناعية”، فيما ستخصص هذه الخطوط لإنتاج محاقن معبأة مُسبقاً وزجاجات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد، وستطلق عبوات تجريبية في 30 يوليو المقبل.

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