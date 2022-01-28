مجلس السيادة السوداني ينتقد نشاط البعثات الدبلوماسية الأجنبية

أعرب مجلس السيادة الحاكم في السودان عن قلقه إزاء نشاط البعثات الدبلوماسية الأجنبية، في البلاد، وذلك في بيان أصدره عقب استماعه إلى إفادة من وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق حول “أنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم”.

وأشار البيان إلى أن بعض تلك الأنشطة تشكل مخالفة للأعراف الدبلوماسية وتنتهك سيادة البلاد، دون ذكر تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الأنشطة.

وجاء هذا البيان بعد يوم من خروج احتجاجات مؤيدة للمجلس العسكري، تطالب برحيل البعثة الأممية، ورفض مبادرتها لحل الأزمة.

من جانبها ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية أمس أن متظاهرا قتل بالرصاص في العاصمة الخرطوم، خلال مشاركته في مظاهرات منددة بالانقلاب، وكشفت أن عدد القتلى الذين سقطوا منذ انقلاب 25 أكتوبر بلغ 78 قتيلاً.

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