البيت الأبيض: المستشار الألماني شولتس في ضيافة بايدن مطلع فبراير

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل في البيت الأبيض المستشار الألماني أولاف شولتس، في السابع من فبراير المقبل.

وأضافت ساكي أن المحادثات ستركز على الأزمة الأوكرانية في ظل استمرار التوترات بين روسيا وأوكرانيا إضافة إلى قضايا أخرى، تتعلق بـ”التعاون الوثيق في مواجهة مجموعة من التحديات المشتركة، منها وقف جائحة كوفيد-19، والتصدي لخطر التغير المناخي، وتعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن الدولي”.

ووسط تكهنات بليونة الموقف الألماني تجاه الأزمة؛ أشارت تقارير إعلامية إلى أن شولتس رفض مناقشة القضية الأوكرانية مع بايدن، غير أن مكتبه نفى هذه المعلومات، مشيرًا إلى أنهما سبق وتحدثا في هذه المسألة خلال الاتصال الذي أجراه بايدن مهنئًا المستشار الجديد بمنصبه، في ديسمبر الماضي.

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